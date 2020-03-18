أوروبا تطلب من أردوغان توضيحاً بشأن سياسته تجاه اللاجئين

المصدر: إسطنبول، باريس - وكالات

طلبت الدول الأوروبية توضيحات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول أسلوب تعامله في ملف اللاجئين وذلك خلال اجتماع عبر الفيديو ضم قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجاء المؤتمر الذي تم عبر الفيديو مع كل من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال مكتب ماكرون إنه خلال المؤتمر الذي استمر ساعة، كان هناك تقاطع في الآراء حول الوضع في إدلب والحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين.

ولكن في مسألة المهاجرين، والعلاقات مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي «طلب الأوروبيون عدداً من التوضيحات من أردوغان من أجل الوصول إلى علاقات أوضح وأكثر سلمية»، بحسب الاليزيه.

وذكرت الرئاسة التركية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة «المساعدة الإنسانية لإدلب ومسألة اللاجئين».