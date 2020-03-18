أجهزة فحص ترصد الفيروس في 15 دقيقة

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

أعلنت شركة يابانية ومقرها أوساكا، أنها ستطرح في الأسواق الأسبوع المقبل أطقم فحص لفيروس «كوفيد-19»، التي قامت بتطويرها شركة صينية، مشيرة إلى أنها تأتي بنتائج خلال 15 دقيقة، أسرع من التقنية المعتمدة حالياً.

ونقلت صحيفة «جابان تايمز» عن شركة «كورابو اندستريز» اليابانية المعروفة بتصنيع المنسوجات والكيماويات، زعمها أن أطقم الفحص التي يبلغ سعرها حوالي 235 دولاراً تتصف بمعدل دقة 95%، ويمكن استخدامها 10 مرات لاختبار فيروس مرض كوفيد-19. وقالت الناطقة باسم الشركة، ايادو هوندا، إنها تصنع ألفاً من تلك الأجهزة في اليوم.