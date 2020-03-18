الصحة العالمية: لا للتداوي بالإيبوبروفن

المصدر: (جنيف - أ.ف.ب)

أوصت منظمة الصحة العالمية بأن يتجنب من يعانون أعراضاً تشبه أعراض فيروس كورونا المستجد مداواة أنفسهم بتناول الإيبوبروفن، بعد تحذيرات من أن الأدوية المضادة للالتهابات يمكن أن تجعل آثار الفيروس أكثر خطورة.

وقال الناطق باسم منظمة الصحة كريستيان ليندميير، إن خبراء المنظمة «يدرسون الأمر لإعطاء مزيد من التوجيه». وقال: «في هذه الأثناء، نوصي باستخدام الباراسيتامول بدلاً من ذلك، وعدم المبادرة إلى استخدام الإيبوبروفن من باب مداواة النفس. هذا مهم». وشدد على أنه إذا وصف الإيبوبروفن «طبيب مختص، فذلك بالطبع أمر متروك له».