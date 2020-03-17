إسبانيا تطلب مساعدة الصين لمكافحة فيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز اليوم "الثلاثاء" أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الصيني شي جيبينغ وطلب منه معدات صحية للتصدي لوباء كورونا المستجد.

وأعلن مكتب سانشيز اجراء المحادثة الهاتفية وبعدها أكد رئيس الوزراء أمام الصحافيين انه طلب من بكين مساعدة للحصول على معدات طبية.

وقال سانشيز "لقد تحادثنا هاتفيا كما فعلنا قبل اسبوع. والاتصال الهاتفي بين الرئيس شي وبيني تطرق الى هذا الموضوع".

وإلى جانب الدولة الصينية، أعلنت مجموعة "علي بابا" الصينية للتجارة الإلكترونية الثلاثاء في بيان أنها أرسلت 500 ألف قناع واق إلى اسبانيا. وحطت طائرة في سرقسطة "شمال" محملة بهذه المعدات. ووعد جاك ما صاحب المجموعة بان يقدم لإسبانيا ما مجموعه مليونا قناع وفحوصا لكشف الاصابات.

وسبق ان أرسلت الصين، أول بلد تفشي فيه الوباء، خبراء ومعدات لإيطاليا البلد الأكثر تضرراً في اوروبا.

واسبانيا هي البلد الثاني الأكثر تضرراً في أوروبا والرابع في العالم مع أكثر من 11 ألف إصابة و500 وفاة.

وأعلنت "السبت" حال الطوارئ ومنعت السكان من الخروج من منازلهم الا في الحالات الطارئة.

