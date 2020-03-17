وزير الخزانة الأمريكي: تأثير كورونا على قطاع الطيران "أسوأ من 11 سبتمبر"

المصدر: أ ف ب

حذر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين من احتمال أن يكون تأثير وباء كورونا على قطاع الطيران أكثر سوءا من آثار هجمات 11 سبتمبر 2001.

وعقد المديرون التنفيذيون لشركاء طيران لقاءات مع نواب اميركيين للتفكير في كيفية التعامل مع التراجع الهائل في الرحلات الدولية بسبب إغلاق الدول لحدودها لوقف الانتشار العالمي للفيروس.

وقال منوتشين خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض في حضور الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس إن "هذا أسوأ من 11 سبتمبر بالنسبة لقطاع الطيران - لقد توقفوا".

وحضّ شركات البناء على التبرع بمخزونات الأقنعة من طراز N95 للمستشفيات المحلية باعتبارها "مناسبة تماما للعاملين في الرعاية الصحية".