باكستان تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

المصدر: وام

أعلنت وزيرة الصحة في اقليم البنغاب الباكستاني الدكتورة ياسمين رشيد عن وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا في مدينة لاهور و تسجيل خمس حالات إيجابية في البنغاب فيما أعلنت السلطات الصحية في إسلام أباد أن مجموع حالات الإصابة في البلاد بلغت 212 حالة منها 172 حالة بالسند .

وقررت حكومة باكستان طلب مساعدة مالية من البنك الدولي لوقف انتشار فيروس كوفيد-19 بعد ان خصص 12 مليار دولار في 13 مارس الجاري لمساعدة البلدان المتضررة من الفيروس وقال المتحدث باسم وزارة المالية الباكستانية ان الحكومة تجري حاليا محادثات مع البنك .