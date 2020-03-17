منظمة الصحة تدعو دول اوروبا إلى اتخاذ "اجرأ الخطوات"

المصدر: أ ف ب

قال مكتب منظمة الصحة العالمية لأوروبا الثلاثاء ان على جميع الدول الأوروبية اتخاذ اجراءات جريئة في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، واصفا القارة بأنها "مركز" الوباء.

وقال هانز كلوغ، المدير الاقليمي للمنظمة في أوروبا في مؤتمر صحافي "على كل بلد بدون استثناء، اتخاذ أجرأ الخطوات لوقف او ابطاء خطر الفيروس".

وأضاف "التفكير بأن "هذا الأمر لا يعنيني" ليس خياراً". إلا أنه قال ان "النبأ السار" هو أن المنطقة "متيقظة" مشيرا الى انه تم اطلاق "الاستعدادات والجاهزية واجراءات الرد" في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي.

وأدى الفيروس منذ ظهوره في اواخر ديسمبر، الى وفاة 7408 أشخاص في أنحاء العالم، بحسب احصاءات وكالة فرانس برس المستندة الى مصادر رسمية.

وبحسب المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، فقد تم تسجيل أكثر من 180 ألف إصابة مؤكدة في أنحاء العالم الثلاثاء.

وقال كلوغ إن على الدول تقييم وضعها الخاص لكي تقرر ماهية الإجراءات التي يجب أن تركز عليها لأن الوباء ينتشر بوتيرات مختلفة في الدول.

ويشمل مكتب المنظمة في أوروبا 53 بلدا بينها روسيا واندورا والمانيا وطاجيكستان.

والثلاثاء، أغلقت الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي ال27 كما اغلقت منطقة شنغن لمدة 30 يوماً.