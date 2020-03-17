روسيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 114

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت السلطات الروسية، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد إلى 114 حالة.

وكلف عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، بتعطيل المدارس والجامعات ومنع الفعاليات الحاشدة، إذا زاد عدد المشاركين فيها على 50 شخصا، وذلك حتى 10 أبريل المقبل، على أن ينسحب الحظر أيضا على كافة المسارح والصالات الفنية ودور السينما.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم عن توقف البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج عن منح تأشيرات الدخول للأجانب بما في ذلك التأشيرات الرقمية.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، قالت أمس الاثنين إن قطاع الإنتاج الطبي في روسيا يصنع نحو 100 ألف فحصا خاصا بفيروس كورونا يوميا، متعهدة بأن يتم إرسال كميات ضرورية منها إلى كل الأقاليم الروسية.

وكان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أمر بتعطيل المدارس والجامعات ومنع الفعاليات الحاشدة، إذا زاد عدد المشاركين فيها على 50 شخصا، وذلك حتى 10 أبريل المقبل، على أن ينسحب الحظر أيضا على كافة المسارح والصالات الفنية ودور السينما.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم عن توقف البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج عن منح تأشيرات الدخول للأجانب بما في ذلك التأشيرات الرقمية.