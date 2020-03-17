التلفزيون الإيراني: فيروس كورونا قد يقتل ملايين الإيرانيين في حال تم تجاهل الإجراءات الوقائية.

وفي اطار متصل قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن العقوبات الأمريكية على بلاده جففت الموارد الاقتصادية وأعاقت قدرة إيران على مكافحة تفشي كورونا.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية على التلفزيون الرسمي إن حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا ارتفعت إلى 988 حالة بزيادة 135 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال المتحدث كيانوش جهانبور "عدد الوفيات 988... ومع زيادة ظهور 1178 حالة إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، يبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 16169 حالة".

وأضاف أن 5389 شخص تعافوا من المرض.