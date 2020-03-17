حالات شفاء في الكويت والسعودية.. وأول وفاة بالبحرين

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، أمس، شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في البلاد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 12 حالة. وقال الشيخ باسل الصباح، إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس.

من جهته، أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، تعافي 3 حالات جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 6 أشخاص، وطالب السعوديين بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية فقط. وأضاف خلال مؤتمر صحافي، أن المملكة مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا. كما طالب جميع السعوديين والمقيمين في السعودية، البقاء في المنازل، وعدم الخروج لغير الضرورة.

وقال الربيعة في مؤتمر صحافي أن الفترة القادمة حرجة جداً في تحديد مسار وباء كورونا، مشيرا إلى ان استشعار الجميع المسؤولية يساهم في حسر انتشار المرض.

تدابير احترازية

وفي إطار التدابير الاحترازية لمواجهة «كورونا»، ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة ألزمت شركات القطاع الخاص بمنح إجازات مرضية للحوامل والمرضى، الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي وأمراض المناعة أو الأمراض المزمنة أو الأورام.

وأضافت الوكالة أنه سيتعين على الشركات أيضاً، ضمان أن يقوم كل موظفيها العائدين من الخارج، بعزل أنفسهم لمدة 14 يوماً.

حالة وفاة

بالمقابل، سجّلت البحرين أول حالة وفاة بفيروس كورونا لبحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة. وأعلنت الوزارة على تويتر «وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية كامنة، وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا».

إلى ذلك، أوقفت سلطنة عمان صلاة الجمعة بالمساجد، بسبب مخاوف من انتشار الفيروس.