روسيا تغلق الحدود أمام الأجانب بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة الروسية الاثنين إغلاق حدود البلاد أمام المواطنين الأجانب اعتبارا من الاربعاء وحتى الاول من مايو للحؤول دون انتشار وباء كورونا المستجد، على ان يستثنى المقيمون الدائمون من هذا القرار.

وأورد بيان للحكومة أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أبلغ مساء الاثنين رؤساء حكومات دول أخرى قريبة من موسكو بان هذا الاجراء سيسري بدءا من منتصف ليل الاربعاء (الثلاثاء الساعة 21,00 ت غ).

وقال ميشوستين لنظرائه "لضمان أمن الدولة والدفاع عن الصحة العامة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا، قررت الحكومة الروسية ان تمنع مؤقتاً المواطنين الأجانب من دخول روسيا الاتحادية".

وأضاف أن الدبلوماسيين والمواطنين الأجانب المقيمين في شكل دائم في روسيا لن يشملهم القرار.

وأعلن ذلك فيما ارتفع عدد الاصابات بالفيروس في روسيا من 63 الاحد الى 93 الاثنين معظمها في موسكو.

وفي وقت سابق الاثنين، اعلنت مدينة موسكو اغلاق كل المدارس اعتبارا من 21 مارس، اضافة الى منع كل الانشطة الترفيهية وغالبية الانشطة العامة بدءا من الثلاثاء.

ودعا رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين المسنين ومن يعانون مشاكل صحية الى عدم "مغادرة منازلهم الا عند الضرورة".

كذلك، قررت موسكو توسيع اجراءات الحجر الصحي لتشمل المسافرين الاتين من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الاوروبي برمته واوكرانيا وبيلاروسيا، بعدما كانت القائمة تضم فقط الدول الاسيوية والاوروبية الاكثر تضررا بالوباء.