غرامات مالية في بريطانيا لمن يرفض الحجر الصحي

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

سيناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع المسؤولين بعد ظهر اليوم تعزيز تدابير صارمة لمجابهة فيروس كورونا تمكّنه من اتخاذ قرار بشأن حماية المسنين وحظر التجمعات الجماهيرية وعزل العوائل.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية منذ سويعات، سيترأس رئيس الوزراء اجتماعًا طارئًا للجنة كوبرا بعد ظهر يوم الاثنين قبل أولى المؤتمرات الصحفية اليومية المخطط لها لإطلاع الجمهور على أخبار "كوفيد-19".

يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة "غارديان" ملخصاً للصحة العامة في إنجلترا يحذر مدراء الصحة من أن الوباء في المملكة المتحدة قد يستمر حتى فصل الربيع من العام المقبل، ويمكن أن يؤدي إلى لدخول نحو 7.9 مليون شخص المستشفى.

وبموجب لوائح الحماية الصحية لكورونا 2020، وبالنسبة إلى المصابين المؤكدين، فإنه يمكن نقلهم وعزلهم من قبل قوات الشرطة وأفرادها، باستخدام "القوة المعقولة إذا لزم الأمر". كما ويعاقب الأشخاص الذين لا يمتثلون لتلك الشروط، وحتى الفارين من الحجر الصحي، بغرامة تصل إلى 1000 جنيه إسترليني.

خلال الاجتماع الطارئ، من المتوقع أن يناقش جونسون اقتراح العزل، بالإضافة إلى حظر التجمعات الجماعية وعزل عائلات بأكملها.