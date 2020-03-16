النقابات تدين الاعتقالات بحق المحامين في تركيا

المصدر: (أنقرة - وكالات)

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن نقابات المحامين في تركيا، أدانت اعتقال السلطات التركية لعدد من المحامين، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.

ووفق ما أفاد موقع «تي 24» الإخباري التركي، فإنّ الإدانة جاءت من 24 نقابة للمحامين، وذلك عقب اعتقال النيابة العامة في ولاية شانلي أورفا جنوبي البلاد، الخميس الماضي، 12 محامياً بعدد من المناطق بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح بهدف التغلغل داخل مؤسسات تنفيذ العقوبات، في إشارة لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وأعرب البيان الصادر عن النقابات، عن قلقها حيال أوضاع المحامين المعتقلين، لاسيّما في ظل الغموض الذي يكتنف التحقيقات.