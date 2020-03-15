مصريون يتظاهرون أمام البيت الأبيض لحث واشنطن في ملف سد النهضة

المصدر: البيان الإلكتروني

تنظم الجالية المصرية في نيويورك اليوم الأحد تظاهرة أمام البيت الأبيض، لحث الإدارة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية.

وأعلنت الهيئة الوطنية اليمنية الأمريكية خلال بيان لها، دعمها للشعب المصري، فيما أعلنت رفضها المساس بالحقوق المائية لكل من مصر والسودان، ودعت الهيئة الجاليات العربية في أمريكا إلى مشاركة الجالية المصرية في فعاليات اليوم أمام البيت الأبيض.

من جهته قدم وفد من المهنيين والأكاديميين المصريين وأبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة تقييماً شاملاً لتأثيرات سد النهضة الإثيوبي على مصر في رسالة مفتوحة إلى المجتمع الدولي، لافتين إلى إن الحقيقة الأكثر بروزا وراء السياسية المائية لمصر هى أن مناخ مصر شديد الجفاف (95% منها صحراء)، وتستمد 97% من مياهها من نهر النيل، وليس لديها أي مصادر أخرى للمياه، وأن نهر النيل هو مسألة حياة ووجود لأكثر من 110 ملايين شخص متمركزين على طول الشريط الضيق لوادي النيل والدلتا.