وفاة 113 إيرانيا بفيروس كورونا خلال يوم واحد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 113 وفاة جديدة جراء انتشار فيروس كورونا في غضون الساعات الـ24 الماضية.

ويعتبر هذا الارتفاع اليومي هو الأكبر لعدد الوفيات جراء الفيروس في إيران، بعد أن سجلت 97 حالة في الحصيلة السابقة الصادرة أمس السبت.

وأضافت أن الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس في إيران ارتفعت بواقع 1209 حالات جديدة لتصل نقطة 13938 بعد أن كانت عند مستوى 12729 أمس السبت، فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة إلى 4590 حالة.

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم إلى جانب الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بإصابة عدد من المسؤولين الحكوميين بهذه السلالة، بينهم وزيران.