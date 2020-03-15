علماء في تايوان يطورون اختباراً للكشف عن كورونا في 15 دقيقة

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

طور أكبر معهد للأبحاث في تايوان اختبارًا جديدًا لـ كوفيد19، حيث يمكن لهذا الاختبار التشخيصي الجديد اكتشاف الفيروس في 15 دقيقة وبالتالي يساهم في احتواءه ويحول دون انتشاره.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد من أكبر هيئة بحثية في تايوان. وقد طور العلماء الاختبار في 19 يومًا فقط.

لكن رئيس المنظمة جيمس لياو، يقول إن الاختبار غير جاهز للعامة حتى الآن.

وطور الباحثون الاختبار قبل أشهر من الموعد المحدد، وتمكنوا من تركيب جسم مضاد يمكنه التعرف على فيروس كورونا.

وأضاف لياو إن المنظمة لم تتمكن من تقييم دقة الاختبار بسبب قلة الإصابات بكورونا في تايوان، لكنه أوضح أنه حتى أكثر الاختبارات السريعة فعالية للإنفلونزا هي دقيقة بنسبة 60%. وإن اختبار كوفيد 19 السريع من المرجح أن يكون له معدل نجاح مماثل.

وقال أنه حالما يتم إنتاج كميات كبيرة من الفحص، سيتم تزويد العيادات المحلية بها، مما سيسهل سريعا التعرف على الأشخاص المصابين بالفيروس.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن هذا الإنجاز كان نتيجة مسعى صيني. لكن لياو يقول إنه تم تطويره حصريًا بواسطة فريق بحث في تايوان.