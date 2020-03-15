ولاية ألمانية تطالب بمشاركة الجيش

المصدر: (برلين-وكالات)

طالب ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، بتعزيز مشاركة الجيش الألماني في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في تصريحات صحافية: «علينا أن نفكر في إشراك الجيش بصورة أقوى، في المساعدة بما يملك من أطقم تمريض وأطباء ومختبرات وطاقات استيعابية في مستشفياته لمواجهة كورونا».

وأضاف السياسي المحافظ: «هذا أمر ضروري، في ضوء هذه الأزمة».

وقال ناطق باسم الجيش لصحيفة «راينيشه بوست»، إن الجيش «يدعم في الوقت الراهن، السلطات الصحية المدنية، في مكافحة فيروس كورونا، في إطار المساعدة بين الهيئات».