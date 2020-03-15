ترامب يخضع لفحص «كورونا» ويتعهّد بالقضاء عليه

المصدر: واشنطن ـ وكالات

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بالقضاء على فيروس كورونا المستجد في البلاد، والعمل على الوفاء بهذا العهد. وقال ترامب إنه يجب أن يكون لدى الولايات المتحدة فحص مجاني للفيروس.

وأشار في كلمته إلى أنه تم تسجيل 50 حالة وفاة في بلاده جراء الإصابة بالفيروس، مضيفاً أن هناك خطة لمواجهة كورونا تشمل توفير إجازات مدفوعة الأجر للعاملين.

وأوضح ترامب أنه تم تخصيص 4 مليارات دولار لمكافحة الفيروس وأنه يعمل مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في هذا الصدد.

ولفت ترامب خلال حديثه إلى أنه خضع لفحص كورونا قبل عقد المؤتمر الصحافي في البيت الأبيض، وأنه لم يعرف نتيجة الفحص حتى الآن.

وأوضح أنّ قرار إعلان حالة الطوارئ سيتيح الوصول إلى نحو 50 مليار دولار من الأصول لمكافحة الفيروس.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء الفحوصات الطبية للكشف عن الفيروس على 500 ألف شخص بحلول الأسبوع المقبل.