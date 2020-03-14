كمبوديا تغلق المدارس بسبب فيروس كورونا

المصدر: دب أ

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم السبت أن كمبوديا أصدرت أمرا بإغلاق المدارس في العاصمة بنوم بنه، ومدينة ثانية في مسعى لمنع انتشار فيروس كورونا(كوفيد 19).

وقالت وزارة التعليم إن جميع المدارس العامة والخاصة التي تتبع المنهج الدراسي الحكومي في العاصمة بنوم بنه ومدينة سيام ريب-التي تضم معبد/انجكور وات/ العالمي المشهور ومعابد مجاورة- سيتم إغلاقها، فورا، طبقا لما ذكره موقع /في.او.دي/ الإخباري المحلي.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تقديم موعد بدء إجازة مدرسية سنوية تستمر أسبوعين، الشهر المقبل وفق العام الكمبودي الجديد، على أن يعود الطلاب إلى المدارس بعد فترة العطلة، التي ستستمر من 14 حتى 16 أبريل هذا العام.

يأتي الإعلان بعد أن أكدت الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا حالتي إصابة جديدتين بفيروس كوفيد 19 أمس الجمعة.

وسجلت كمبوديا سبع إصابات بشكل إجمالي، كان أولها الشهر الماضي.