إيفانكا ترامب تعمل من البيت بعد لقائها مصاباً بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن البيت الأبيض أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، تعمل من البيت في إجراء احترازي بعد لقاء جمعها بمسؤول أسترالي مصاب بكورونا.

وأفاد نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري، بأن الفريق الطبي للبيت الأبيض نصح إيفانكا بألا تخضع نفسها للحجر الصحي لعدم وجود أي أعراض للمرض عليها.

وأشار إلى أن المسؤول الأسترالي الذي التقته إيفانكا، وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا، لم تكن لديه أعراض المرض لحظة اللقاء.

يأتي ذلك بعد زيارة وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون، واشنطن الأسبوع الماضي، والتقى كلا من إيفانكا ترامب والمدعي العام الأمريكي ويليام بار وغيرهما من المسؤولين في الـ5 من مارس.