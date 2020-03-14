تجربة الصين نموذج في احتواء «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

في تحوّل إيجابي يحيي الآمال في السيطرة على فيروس كورونا، تباطأ معدل الإصابة في الصين وكوريا الجنوبية، بينما تسارع معدل التعافي وسط المصابين، شدّدت منظمة الصحة العالمية، على أنّ تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.

وأكّدت منظّمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحافي، أنّ فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، مضيفة: ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين. ولفتت المنظمة، إلى أنّ تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.

وأعلنت كوريا الجنوبية، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا، تجاوز عدد الإصابات الجديدة، أمس، لأول مرة منذ تفشيه هناك في يناير الماضي، فيما عزّز انخفاض حالات الإصابة اليومية الآمال في أن أكبر تفشي للفيروس خارج الصين ربما يتباطأ.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن كوريا الجنوبية سجلت 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، مقارنة مع 114 الخميس، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات هناك إلى 7979 حالة. وسُجلت ثلاث وفيات جديدة ليرتفع العدد إلى 70. وأضافت المراكز، أنّ 177 مريضاً غادروا المستشفيات بعد شفائهم.

وتعتبر هذه أول مرة يتجاوز العدد اليومي للمتعافين حالات الإصابة الجديدة في كوريا الجنوبية منذ الإعلان عن أول إصابة هناك أواخر يناير.

إلى ذلك، سجل عدد المصابين والوفيات جراء الفيروس في الصين تراجعاً جديداً.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن بر الصين الرئيسي سجل ثماني حالات إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، انخفاضاً من 15 في اليوم السابق.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 80813 حتى الآن. وبلغ عدد الوفيات حتى نهاية الخميس 3176، بزيادة سبع حالات عن اليوم السابق. ومن بين حالات الإصابات الجديدة، سُجلت خمس حالات في ووهان بؤرة الفيروس، فيما سُجلت حالتان في شنغهاي وواحدة في بكين، وتسبّب بها أشخاص وافدون من الخارج لم تُحَدّد جنسياتهم.

عزل جنود

إلى ذلك، قال قائد القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية فرضت حالة عزل على قواتها العسكرية لنحو 30 يوماً، ولم تعط في إحدى الحالات الإذن لأي طائرة أن تقلع لفترة 24 يوماً، رغم أنها لم تؤكد أي حالة إصابة بفيروس كورونا على أراضيها.

وقال الجنرال روبرت إبرامز، في إشارة إلى كوريا الشمالية: كانت أنشطة قواتهم المسلحة متوقفة بشكل أساسي لنحو 30 يوماً، ولم تستأنف تدريباتها الروتينية إلا مؤخراً. وأضاف أنه واثق بدرجة كبيرة من أن البلاد لديها حالات إصابة بالفيروس.