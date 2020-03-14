مشاهير ينضمون لقائمة مصابي «كوفيد 19»

المصدر: سيدني، واشنطن - وكالات

انضمت زوجة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو ووزير الداخلية الأسترالي، ولاعب كرة قدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، إلى قوائم المصابين بفيروس كورونا.

ومن بين أبرز الشخصيات المصابة في أستراليا، بيتر داتون، وزير الشؤون الداخلية. وأعلن الممثل السينمائي، توم هانكس، في أستراليا، أنه أصيب هو وزوجته ريتا ويلسون بالفيروس.

وقال ترودو، إنه ملتزم بالعزل لمدة أسبوعين بعد أن أظهر اختبار إصابة زوجته صوفي بالفيروس. وأكّد مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أنّ نتائج اختبار الفيروس الذي خضعت له زوجته جاءت إيجابية. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: «صوفي غريغوار ترودو خضعت لفحص كوفيد-19 الاختبار جاء إيجابياً».

لقاء ايفانكا

وأعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون أن الفحوص أكدت إصابته، وأنه يخضع لحجر صحي في المستشفى. وقال الوزير النافذ في الحكومة وأحد أهم واضعي قوانين الهجرة في أستراليا:

«استيقظت من النوم هذا الصباح مع حرارة مرتفعة وألم في الحلق، تقضي سياسات الصحة في ولاية كوينزلاند بأن يدخل أي شخص تأتي نتائج فحصه إيجابية المستشفى وقد التزمت بالإرشادات». وأكد داتون أنه يشعر أن حالته جيدة. وأكّد داتون أنه يخضع لحجر صحي في المستشفى، بعد أيام من عودته من واشنطن حيث التقى إيفانكا ترامب ووزير العدل وليام بار.

حجر صحي

ودعا الممثل الأمريكي، توم هانكس، وزوجته الموضوعان في الحجر الصحي في مستشفى أسترالي، إلى اتباع توصيات المختصين. وأكد الزوجان في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنهما يعيشان هذه المرحلة يوماً بيوم، وشكرا كل الذين يهتمون بهما في أستراليا.