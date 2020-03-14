العالم يستنفر لمواجهة كورونا

المصدر: عواصم - وكالات

دخل تفشي فيروس كورونا في منعطف مأساوي، بحسب منظمة الصحة العالمية، بعد أن أصبحت أوروبا مركزاً للفيروس عقب تعافي الصين.

اعتبرت المنظمة أن من «المستحيل» التنبؤ «بالوقت الذي سيبلغ فيه المرض ذروته على مستوى العالم».

وقللت من فاعلية منع السفر الشامل. وحددت معايير فعّالة للمكافحة قائلة: «لا يمكننا مكافحة فيروس إن لم نكن نعلم مكان وجوده. اكتشفوا، اعزلوا، افحصوا وعالجوا كل حالة لكسر سلاسل انتقال كوفيد- 19».

وطالب مدير منظمة الصحة العالمية بألا تكون تدابير التصدي التي حددتها الدول مبنية على «الفصل الاجتماعي» بل على مقاربة شاملة تقوم على فحص جميع حاملي الفيروس والبحث عمن اختلطوا بهم ووضعهم في الحجر. وأضاف «لا تتركوا النار تنتشر»، مشيداً بإجراءات الرصد الصارمة التي اتخذتها الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

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