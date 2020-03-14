قمة استثنائية لمجموعة السبع عبر الفيديو الاثنين

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن قادة دول مجموعة السبع سيعقدون قمة استثنائية عبر الفيديو الاثنين المقبل لمناقشة تنسيق جهودهم لمكافحة فيروس كورونا في قطاعات الصحة والاقتصاد والمال والبحث العلمي.

وأضاف قصر الإليزيه أنه تم تنظيم القمة بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إذ اتصل بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي تترأس بلاده مجموعة السبع هذا العام، وغيره من قادة الدول الأعضاء مشيراً إلى أنهم «وافقوا جميعاً» على الاجتماع.

وقال ماكرون في تغريدة إنه خلال هذه القمة الطارئة «سننسق جهودنا في شأن اللقاح والعلاجات وسنعمل على رد اقتصادي ومالي». وأورد الإليزيه أن «التعاون الدولي لا بد منه لمواجهة هذه الأزمة وتداعياتها، وخصوصاً الاقتصادية». وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اجتمعوا الثلاثاء عبر الفيديو للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد.

وخلال اتصاله بترامب، أمل ماكرون «أن تجري الأمور على ما يرام بالنسبة إلى الفرنسيين في الولايات المتحدة» بعد قرار الرئيس الأمريكي تعليق الرحلات بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.