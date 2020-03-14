باكستان تغلق الحدود البرية وتقلص الرحلات الجوية بسبب كورونا

المصدر: (إسلام آباد- رويترز)

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، أمس، إن بلاده ستغلق كل الحدود البرية وستحد من الرحلات الجوية الدولية لمدة 15 يوماً لوقف انتشار فيروس كورونا.

وجاء القرار عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي حضره عدد من كبار مسؤولي الحكومة والجيش. وقال قرشي لوسائل إعلام محلية: «تم اتخاذ قرار بإغلاق كل الحدود البرية لمدة 15 يوماً.. الرحلات الجوية الدولية ستخرج فقط من مطارات كراتشي ولاهور وإسلام آباد». ولباكستان حدود مع الصين وإيران وهما من أشد البلدان تضرراً بالفيروس. وأعلنت السلطات الباكستانية رصد 21 حالة إصابة.