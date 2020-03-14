«الفيروس» يطرق أبواب أفريقيا

المصدر: (عواصم - وكالات)

سجلت كينيا وغانا والغابون أول حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، فقد سجلت كينيا، حالة إصابة، بينما سجلت غانا، حالتين. وذكرت الغابون أنها سجلت حالة واحدة، ما رفع إجمالي عدد الحالات في الدول الأفريقية المتضررة من الوباء إلى 15.

وفي كينيا، فإن المريض هو مواطن كيني، سافر مؤخراً إلى الولايات المتحدة. والشخص المصاب في الغابون هو أحد مواطني البلاد، الذي كان قد عاد من رحلة إلى بوردو الفرنسية، في الثامن من مارس، وفق وزارة الصحة. وتسعى السلطات في الجابون لرصد أي اتصالات أجراها المريض منذ وصوله إلى العاصمة ليبرفيل.ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في غانا تسجيل أول حالتي إصابة مؤكدتين كانتا عائدتين من النرويج وتركيا. وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أنه تم وضع الحالتين في العزل الصحي.