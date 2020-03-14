ترامب: الفحوص ستجرى على نطاق كبير قريباً

المصدر: (واشنطن - وكالات)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أنّ فحوص فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ستجرى على نطاق كبير قريباً. وكتب ترامب على «تويتر»: «أجرينا التغييرات وسيجرى الفحص قريباً على نطاق واسع للغاية، ألغينا كافة التعقيدات الروتينية ومستعدون للانطلاق». ورجّحت وكالة بلومبرغ، نقلاً عن مصادر، إعلان ترامب حالة طوارئ وطنية.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، أن مجلس النواب سيمرر مشروع القانون الخاص باستجابة الحكومة التى تستهدف التسريع من وتيرة إجراءات مكافحة الفيروس. ونقل عن بيلوسى قولها، إن الأمريكيين يستحقون استجابة من الحكومة بكاملها، تجعلهم في مأمن هم وأسرهم. وأضافت: «اليوم نمرر مشروع القانون الذى يوفر الإغاثة لمواجهة تفشى الفيروس».

بدورها، قالت مديرة قطاع الصحة في أوهايو، إنّ الولاية قد يكون لديها أكثر من 100 ألف إصابة بالفيروس. وقالت المسؤولة، إن الولاية تسجل عمليات انتقال مجتمعية للفيروس، أي محلياً بين السكان، وليس عن طريق أشخاص سافروا إلى المناطق المصابة.

وتوقّع تقدير نُقل إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، أنّ ما بين 70 و150 مليون شخص في الولايات المتحدة، يواجهون خطر الإصابة. بدورهما، وجّه المرشّحان الساعيان إلى نيل بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي جو بايدن وبيرني ساندرز، انتقادات للطريقة التي يُدير بها ترامب ملف كورونا، مندديْن بما أسمياه عدم كفاءته ولجوئه إلى كراهية الأجانب.