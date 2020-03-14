كورونا يصل غواتيمالا

المصدر: د ب ا

أكد رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي أمس الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وصل إلى الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

وقال جياماتي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "أعلن رسمياً دخول فيروس كورونا إلى غواتيمالا"، مضيفًا أنه سيتم نقل المريض إلى مستشفى في فيلا نويفا، وهي مدينة بالقرب من العاصمة.

وأضاف جياماتي "أطلب من السكان عدم الذعر ومواصلة الإجراءات الوقائية لوقف انتشار الفيروس".

يذكر أن الفيروس وصل إلى أكثر من اثنتي عشرة دولة في أمريكا اللاتينية وسجلت معظم الحالات في البرازيل 77 حالة وتشيلي 43.