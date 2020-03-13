البرتغال تعلن الطوارئ لاحتواء فيروس كورونا

المصدر: ا ف ب

أعلنت الحكومة البرتغالية اليوم "الجمعة" حال الطوارئ التي تشمل تعبئة الدفاع المدني وقوات الأمن وتطبيق حزمة اجراءات استثنائية بهدف السيطرة على فيروس كوفيد-19.

وقال وزير الداخلية إدواردو كابريتا "تسري حال الطوارئ فورا وتستمر حتى 9 ابريل، لكن يمكن تمديدها".

وأعلنت حال الطوارئ سابقا في البرتغال خصوصاً لمكافحة حرائق الغابات أو تجنب نقص الوقود خلال اضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات.

وأضاف كابريتا خلال مؤتمر صحافي "تعمل قوات الأمن على تطبيق حال الطوارئ خصوصاً في ما يخص اجراءات تقييد الأنشطة".

وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلنت الحكومة البرتغالية مساء "الخميس" نحو ثلاثين اجراءاً استثنائيا بينها اغلاق المدارس والحضانات والجامعات اعتبارا من "الاثنين".

ومنعت السلطات أيضا التجمعات التي تشمل أكثر من ألف شخص في أماكن مغلقة، أو أكثر من 5 آلاف شخص في الهواء الطلق.

ووفق حصيلة رسمية "الجمعة"، سجلت البرتغال 112 اصابة بفيروس كوفيد-19، بدون وفيات.