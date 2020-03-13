لقطات طريفة للأمير تشارلز يتجنب المصافحة باليد

في لقطات طريفة وجد الأمير تشارلز أمير ويلز، صعوبة في تجنب المصافحة باليد عند تحية الناس وسط مخاوف من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وظهر ولي العهد البريطاني في لقطات طريفة يقترب فيها من الناس لمصافحتهم ثم يتذكر فيسحب يده فجأة ويلوح بالسلام عن بعد، الأمر الذى أثار ضحكه وضحك الأشخاص الواقفين فى استقباله.
بالفيديو.. لقطات طريفة للأمير #تشارلز يتجنب المصافحة باليدhttps://t.co/NsjdDMzy20#كوفيد_19#كورونا_الجديد#فيروس_كورونا#كورونا#COVID19#وقاية_وأمان#صحتكم_أمانة#الوعي_أهم_وقاية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/fWpeKSYofG— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 13, 2020