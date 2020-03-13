لقطات طريفة للأمير تشارلز يتجنب المصافحة باليد

المصدر: البيان الإلكتروني

في لقطات طريفة وجد الأمير تشارلز أمير ويلز، صعوبة في تجنب المصافحة باليد عند تحية الناس وسط مخاوف من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وظهر ولي العهد البريطاني في لقطات طريفة يقترب فيها من الناس لمصافحتهم ثم يتذكر فيسحب يده فجأة ويلوح بالسلام عن بعد، الأمر الذى أثار ضحكه وضحك الأشخاص الواقفين فى استقباله.