مسؤول صيني يتهم أمريكا بإدخال كورونا إلى الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مسؤول صيني إن الجيش الأمريكي قد يكون أدخل فيروس كورونا المستجد القاتل إلى الصين.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان في تغريدة على تويتر في ساعة متأخرة الخميس، مكرراً نظريات مؤامرة مماثلة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية وتوجه الاتهام للولايات المتحدة فيما يتعلق بالوباء.

وكان رئيس المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد قال بنفسه إن مصدر الفيروس هو الحيوانات البرية التي بيعت في سوق في مدينة ووهان وسط الصين.

لكن في الأيام القليلة الماضية، قال مسؤولون صينيون إن الفيروس قد يكون ظهر أولا في مكان آخر، فيما ردت بكين بغضب على مسؤولين أمريكيين وصفوا كورونا بأنه "فيروس ووهان"، وفقا لفرانس برس.

وفي تغريدته نشر تشاو تسجيل فيديو لرئيس المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال شهادة أمام الكونغرس قال فيها إنه تمّ تشخص سبب وفاة بعض الأميركيين الذين كان يعتقد أنهم توفوا بالانفلونزا، بأنه كوفيد-19.

وكتب تشاو على تويتر "مركز الوقاية من الأمراض تحت الضوء. متى ظهر المريض رقم واحد في الولايات المتحدة؟ كم عدد الأشخاص المصابين؟ ما هي أسماء المستشفيات؟".

وأضاف "ربما الجيش الأمريكي هو من جلب الوباء إلى ووهان. اعتمدوا الشفافية! انشروا بياناتكم! الولايات المتحدة تدين لنا بشرح".

وزاد تشاو الجمعة لينشر على تويتر مقالا قال إنه يظهر "مزيدا من الأدلة على أن الفيروس ظهر أولا في الولايات المتحدة".