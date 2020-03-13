وزير الداخلية الأسترالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون، الجمعة، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد_19) الذي أودى بحياة 3 أشخاص في البلاد حتى الآن

وقال الوزير في بيان صادر عن مكتبه: "استيقظت هذا الصباح على حمى وألم في الحلق. على الفور تواصلت مع وزارة الصحة في كوينزلاند وبعد ذلك أجريت اختبار كوفيد 19".

وتابع الوزير أن نتائح الاختبار أثبتت إصابته بالفيروس، لكنه أوضح: "أنا أشعر أنني بحالة جيدة، وسأعلن تطور حالتي في الوقت المناسب".

وأضاف داتون، العضو النافذ في الحكومة وأحد أهم واضعي قوانين الهجرة في أستراليا: "تقضي سياسات الصحة في كوينزلاند بأن يدخل أي شخص تأتي نتائج فحصه إيجابية المستشفى، وقد التزمت بالإرشادات".