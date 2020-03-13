الصين تسجل 8 إصابات جديدة فقط بكورونا المستجد

المصدر: أ ف ب

سجّلت الصين الجمعة ثماني إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا المستجدّ، وهو أدنى رقم في البلاد منذ بدء نشر الإحصاءات المتعلّقة بالإصابات في منتصف يناير.

ومن بين حالات الإصابات الجديدة هذه، تمّ تسجيل خمس حالات في مدينة ووهان (وسط)، حيث كان الفيروس ظهر في أواخر العام 2019.

أمّا الحالات الثلاث الأخرى، فسُجّلت اثنتان منها في شنغهاي وواحدة في بكين، وقد تسبّب بها أشخاص وافدون من الخارج لم تُحَدّد جنسياتهم.

ولدى الصين الآن ما مجموعه 88 حالة "مستوردة" من دول أخرى، وهو ما يمثّل تحدّيا جديدا للسلطات الصحية.

كما أعلنت وزارة الصحّة الجمعة عن سبع وفيّات أخرى في البلاد جرّاء الفيروس، ليصل مجموع الوفيات إلى 3176 في البر الصيني الرئيسي.