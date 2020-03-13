استراليا تنصح مواطنيها بمراجعة خطط السفر إلى الخارج

المصدر: ا ف ب

حذرت استراليا الجمعة مواطنيها من أن فيروس كورونا المستجد بات من الانتشار بحيث يتعين عليهم إعادة النظر في خطط السفر إلى الخارج في وقت تسرع الحكومة اجراءاتها لاحتواء تفشي الوباء.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون "ننصح جميع الاستراليين بإعادة النظر في الحاجة للسفر إلى الخارج في هذه الفترة، بغض النظر عن الوجهة والعمر والصحة".

وكانت الحكومة قد حذرت في وقت سابق من السفر إلى بؤر المرض في الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران.

وأضاف موريسون إن الحكومة تدرس حظر وقف الفعاليات لأكثر من 500 شخص.

وقبل ذلك أعلنت عن إلغاء سباق جائزة استراليا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم التي كانت مقررة هذا الأسبوع.

بلغ عدد الإصابات بالفيروس في استراليا 184 حالة مؤكدة وعدد الوفيات 3.

