تسجيل أول إصابة بـ«كورونا» في مقر الأمم المتحدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مصادر دبلوماسية، اليوم، أنّ الفحوص الطبّية أظهرت إصابة دبلوماسيّة من بعثة الفلبين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا الجديد، لتكون بذلك أوّل إصابة مسجّلة في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك.

وظهرت أعراض الإصابة على الدبلوماسيّة العاملة في اللجنة السادسة للجمعيّة العامة للأمم المتحدة والتي تتعاطى بالمسائل القانونيّة، بعد توجّهها إلى مقرّ الأمم المتحدة للمرّة الأخيرة يوم الإثنين الماضي بحسب صحيفة الشرق الاوسط.

وجاء في رسالة للبعثة الفلبينية أُرسِلت إلى وفود دبلوماسية عدّة لدى الأمم المتحدة وحصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، «تلقّت الدبلوماسية الفلبينية مكالمة اليوم الخميس تُخبرها بأنّها مصابة بكوفيد-19».

وأضافت الرسالة: «تم إغلاق البعثة الفلبينية وأُصِدرت تعليمات لجميع الموظفين بضرورة الخضوع لحجر صحّي».

ويعمل نحو ثلاثة آلاف موظّف في أمانة الأمم المتحدة في نيويورك، فضلاً عن العديد من الدبلوماسيين من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة يتنقلون بين بعثاتهم الدبلوماسية.