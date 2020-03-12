إصابة علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني بفيروس كورونا

أعلنت قناة روسيا اليوم نقلا عن مراسلها في طهران، بأن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية أصيب بفيروس كورونا المستجد.

كانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت اليوم تسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10075 والوفيات إلى 429.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا بلغ 3276 حالة.

وتحولت إيران إلى إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، مع ارتفاع حصيلة الضحايا فيها.

جدير بالذكر أن الصحة الإيرانية أكدت أن دواء صنع محليا لعلاج المصابين بفيروس كورونا أعطى نتائج نسبية بعد 24 ساعة من حقنه، لافتا إلى أنه من المبكر الحكم عليه و تقييمه بالكامل.

وأضافت أنه يمكن إنتاج هذا الدواء في غضون 3 أسابيع.