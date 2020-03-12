إيران تسجل 429 وفاة و10 آلاف إصابة بفيروس كورونا

المصدر: ا ف ب

أعلنت إيران الخميس تسجيل 75 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجدّ، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، ليرتفع عدد الوفيات الى 429 في حين تجاوز عدد المصابين 10 آلاف شخص.

وهذه أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس خلال ثلاثة اسابيع منذ اعلان إيران اولى الوفيات بالفيروس الشهر الماضي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أُصيب 1075 شخصاً بفيروس كوفيد-19 .. ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 10075".

واضاف انه "توفي 75 شخصا ادخلوا الى المستشفى خلال الايام القليلة الماضية، واليوم اصبح اجمالي عدد من غادرونا 429 مصابا".

ويعتبر انتشار الفيروس في ايران من بين الاشد فتكا خارج الصين التي نشأ منها المرض.

وأعلنت ايران عن اولى الوفيات في مدينة قم في 19 فبراير.

ولم تفرض الحجر الصحي رسميا، إلا ان السلطات دعت السكان مرارا الى الامتناع عن السفر.