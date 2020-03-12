ساندرز لن يتنازل لبايدن في السباق الديمقراطي

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

أعلن بيرني ساندرز أنّه باقٍ في السباق لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية على الرّغم من سلسلة الهزائم الشديدة التي ألحقها به منافسه جو بايدن، مؤكّداً أنّه يعتزم «فعل كلّ شيء» لهزيمة دونالد ترامب في نوفمبر المقبل.

وفي كلمة مقتضبة مليئة بالحماس بثّها التلفزيون مباشرة، أوضح ساندرز أنّ أولويته الرئيسية هي هزيمة ترامب «الخطير»، معترفاً في الوقت نفسه بأنّ العديد من الديمقراطيين يعتقدون أنّه أقلّ حظاً من بايدن.

ومني ساندرز بهزائم ثقيلة في الانتخابات التمهيدية في أرجاء البلاد، أول من أمس. وتزايدت التكهنات بأنه قد يستجيب لدعوات النشطاء الديمقراطيين ويتخلّى عن ترشيحه، مانحاً بذلك فرصة لبايدن للتركيز على حملته ضدّ ترامب.

لكن ساندرز خرج عن صمته ليقول إنه رغم هزائمه، فهو باقٍ في السباق ويستعدّ لأول مناظرة له مع صديقه بايدن. وقال إنّ هذه المناظرة التي سيتقابل فيها للمرة الأولى مع نائب الرئيس السابق «ستكون مناسبة للأمريكيين لمعرفة من هو الأفضل» لهزيمة الرئيس الجمهوري.