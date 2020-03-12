مقتل 70 مسلحاً شمال بوركينا فاسو

المصدر: (واغادوغو- د.ب.أ)

أعلن مصدر عسكري في بوركينا فاسو أن الجنود قتلوا 70 مسلحاً على الأقل خلال هجوم على دورية في منطقة بالساحل.

وقال مسؤول عسكري إن ثلاثة من رجال الدرك أصيبوا أيضاً، خلال المعركة مع المسلحين في بلدة تاسماكات بشمال البلاد. وصادر الجيش كمية كبيرة من الأسلحة والدراجات النارية من المسلحين، بحسب المصدر.

ويعد شمال بوركينا فاسو، التي تحد مالي والنيجر، ملاذاً للمتطرفين الذين يشنون بانتظام الهجمات على السكان المدنيين. جدير بالذكر أن الدولة الواقعة بغرب أفريقيا هي بين أكثر عشر دول فقراً في العالم، بحسب الأمم المتحدة.