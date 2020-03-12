ميركل: ثلثا الألمان معرضون للإصابة

المصدر: (برلين - وكالات)

حذّرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، من احتمال إصابة ما يقرب من 70 في المئة من الألمان بفيروس كورونا.

وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحافي في برلين: «نظراً لأنّ الفيروس منتشر، بينما لا يملك السكان أي تحصين، ولا وجود للعلاج، فإن ما يتراوح بين 60 و70 في المئة من السكان، سيصابون بالعدوى». وأشارت ميركل إلى أنه لا يمكن عزل البلاد في القارة الأوروبية عن بعضها البعض، داعية دول الاتحاد الأوروبي، إلى تنسيق جهودها للحد من التأثير الاقتصادي لانتشار الفيروس.

في السياق، نقلت وكالة الأنباء التشيكية، عن رئيس الوزراء، أندريه بابيش، قوله، إن تصريحات ميركل قد تثير الذعر. ونقلت الوكالة عن بابيش قوله: «لا أريد التعليق على الوضع في ألمانيا، لكنني أعتقد أن مثل هذه التصريحات، تثير الذعر، وعلى أي حال، اتخذنا إجراءات قوية، بحيث تكون مثل هذه السيناريوهات غير واردة». وسجلت ألمانيا، أمس، ثالث حالة وفاة بالفيروس.