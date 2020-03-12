إصابة مسؤولين وموظّفين أوروبيين بفيروس كورونا

المصدر: (عواصم - وكالات)

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، ثبوت إصابة نادين دوريس وزيرة الدولة لشؤون الصحة، المعنية بسلامة المرضى والوقاية من الانتحار والصحة النفسية، بفيروس كورونا.

وقال هانكوك في تغريدة: «يؤسفني حقاً سماع ثبوت إصابة نادين، لقد اتخذت الإجراء الصحيح عن طريق عزل نفسها في المنزل». وذكرت دوريس، في بيان تداولته وسائل الإعلام البريطانية: «يمكنني أن أؤكد أنني مصابة بالفيروس، بمجرد إخباري، أخذت جميع الاحتياطات، وعزلت نفسي في المنزل». إلى ذلك، سجلت المفوضية الأوروبية، أول أربع حالات إصابة بين موظفيها، البالغ عددهم 32 ألف موظف.

وذكرت المفوضية في خطاب إلكتروني داخلي، أن هناك ثلاثة موظفين آخرين في انتظار نتائج فحوصهم. وفيما نقلت وكالة بيلجا للأنباء عن بيان، أن وزارة الصحة في بلجيكا، سجلت أول حالة وفاة، قالت بريطانيا، إنّ ركاباً بريطانيين من السفينة جراند برنسيس السياحية، عائدون على متن رحلة جوية أمريكية. وأغلقت مولدوفا، جميع دور الحضانة والمدارس والكليات والجامعات لمدة أسبوعين.