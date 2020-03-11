منظمة الصحة: عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى مستوى وباء عالمي

المصدر: د ب ا

أعلن تيدروس إدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19) وصل مستوى وباء عالمي.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 مثلا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وتابع أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها العميق لمستويات انتشار الفيروس وحدته، كما أن قلقها عميق تجاه عدم اتخاذ الإجراءات الكافية.

من جهته، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، مايك رايان، إن استخدام عبارة وباء عالمي لوصف كورونا لن يغير من طريقة تعاملنا مع الفيروس.

وأضاف رايان أن دولا أخرى ستكون في نفس وضع إيطاليا وإيران مع فيروس كورونا قريبا جدا، حيث يعرف هذان البلدان تفشيا كبيرا للفيروس.