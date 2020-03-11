مشيعون في صقلية يواجهون غرامات وعقوبة بالسجن لانتهاكهم الحجر الصحي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يواجه 48 شخصاً في جزيرة صقلية عقوبات صارمة لعدم التزامهم بقواعد الحجر الصحي التي فرضتها السلطات الإيطالية لمحاربة تفشي فيروس كورونا، حيث عمدوا إلى السير في موكب جنازة لتقديم واجب العزاء.

ووفقا لموقع "ذا لوكال" الايطالي، كان الموكب الحزين يتحرك عبر شوارع بورتو أمبيدوكلي على الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة، عندما تم تنبيه الشرطة إلى الأمر من قبل أحد المارة.

المشيعون ال48 سوف يواجهون المحاكمة في بلدة اغريجنتو المجاورة، وكل شخص يتبين انه انتهك قواعد الحجر الصحي يمكن أن يتعرض لغرامة وقدرها 206 يورو، ما يعادل 234 دولار أميركي، وحتى عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة اشهر، وفقاً للموقع.

وكانت إيطاليا قد كشفت أخيرا عن إجراءات احتواء اجتماعية متشددة غير مسبوقة تهدف الى وقف انتشار المرض. وتشمل القواعد الجديدة حظراً على التجمعات العامة بما في ذلك الجنازات والحفلات الزفاف وغيرها من الاحتفالات المدنية والدينية.