وزيرة بريطانية بعد اصابتها بفايروس كورونا: أنا قلقة بشأن أمي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعربت وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريز، عن امتنانها وشكرها لجميع من اطمأنوا عليها بعد إعلان إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد.

وقالت وزيرة الصحة البريطانية، عبر حسابها على «تويتر»: «شكرا على التمنيات الطيبة، لكنى آمل ألا أكون في أسوأ حالاتى، الآن أنا أكثر قلقا بشأن أمى التي تقيم معى، بعدما بدأ معها السعال اليوم، سوف تجرى التحاليل غدا»، مضيفة: «للحفاظ على الأمان يجب غسل الأيدى». كان مسؤولو الصحة في بريطانيا أعلنوا الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى ست حالات.



ونقلاً عن موقع المصري اليوم قالت وزارة الصحةالبريطانية إن عدد الأشخاص الذين أثبتت الفحوصات إصابتهم بالفيروس ارتفع من 319 إلى 373.