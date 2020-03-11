الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على القصر الرئاسي في كابول

المصدر: كابول - وام، وكالات

أدانت الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول أثناء تأدية محمد أشرف غني الرئيس الأفغاني القسم الدستوري.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وعبرت الوزارة عن أملها في أن يسود الاستقرار أفغانستان، وأن يعم السلام ربوعه بما يحقق طموحات وآمال شعبه الصديق. وسقطت 4 قذائف هاون في مناطق مختلفة من العاصمة الأفغانية كابل، أول من أمس، بالتزامن مع مراسم تنصيب أشرف غني رئيساً لأفغانستان.

وأفاد الناطق باسم الداخلية الأفغانية بأن عملية القصف نفذت من منصة إطلاق بدائية تم تثبيتها على سيارة.