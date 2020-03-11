الصين تعلن السيطرة على «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

حققت الصين أمس نجاحاً استثنائياً في مواجهة فيروس كورونا بعد رحلة مكافحة استغرقت عدة شهور منذ ظهور أول حالة في ووهان ومنها انتشر إلى بقية أنحاء الصين والعالم، في وقت تواجه أوروبا تحدياً كبيراً مع التفشي السريع للمرض وإعلان إيطاليا الحجر الصحي على كامل البلاد.

وأعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ أن ووهان تمكنت من «السيطرة عملياً» على فيروس كورونا المستجد وذلك بعد أول زيارة له إلى المدينة التي ظهر فيها الوباء قبل أن ينتشر في أنحاء العالم.

وجاءت زيارة شي في وقت تبدو إجراءات الحجر الصحي غير المسبوقة التي عزلت مدينة ووهان وباقي أنحاء مقاطعة هوباي وسط الصين منذ أواخر يناير وقد أتت بثمارها، مع انحسار عدد الإصابات الجديدة بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية. وخلال زيارته أعلنت هوباي عن تخفيف قيود السفر للسماح للأشخاص الأصحاء في مناطق منخفضة الخطر، بالتنقل في أنحاء المقاطعة.

وأكدت وسائل إعلام حكومية أنه تم إغلاق آخر المستشفيات الميدانية البالغ عددها 16 والتي أقيمت في ذروة تفشي الوباء في المدينة.

وتم الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط، وفقاً للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة إحصاء الإصابات في 21 يناير.

العالم يقاوم

أما خارج الصين، فإن الأمور ما زالت في طور التفشي وتوسع الفيروس. وطلبت الحكومة الإيطالية من حوالي 60 مليون شخص البقاء في منازلهم مع بدء روما تطبيق إجراءات غير مسبوقة في العالم.

وعنونت الصحافة الإيطالية أمس «الجميع في المنزل» و«كل شيء مغلق» بعد صدور مرسوم وقعه رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي يوسع إلى كل أنحاء البلاد إجراءات الإغلاق الكبرى بعد أن اقتصرت الأحد على ربع سكان شمال إيطاليا. ويطلب المرسوم من جميع الإيطاليين «تجنب التنقل» باستثناء التوجه إلى العمل أو لأسباب متعلقة بالصحة.

وتم إغلاق ساحة وكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان أمام السياح حتى الثالث من أبريل. وفي روما أو في نابولي شهدت المتاجر تهافتا وخصوصا على السلع الأساسية «مثل أيام الحروب» بحسب أحد البائعين.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في العالم 114151 حالة في 105 من الدول المناطق، وتسبب بوفاة 4012 شخصاً.

ووافقت الحكومة اليابانية على تدابير «لحالات الطوارئ» تسمح للسلطات بفرض إجراءات عزل واستحواذ على مبانٍ لتحويلها مستشفيات.

ومن جهته حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلاً «ما زلنا في بداية هذا الوباء» في فرنسا حيث تم تسجيل أكثر من 1400 حالة إصابة و25 وفاة.

وسجل لبنان أول وفاة بين 41 إصابة، فيما أعلنت منغوليا عن أول حالة إصابة لفرنسي وصل من موسكو.