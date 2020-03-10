كبير مساعدي ماكرون في عزل منزلي بعد مخالطته مصاباً بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

صرّحت متحدثة باسم قصر الإليزيه اليوم (الثلاثاء)، أن مدير ديوان الرئاسة الفرنسية باتريك سترزودا دخل في عزل منزلي بعد مخالطته شخصاً تأكدت إصابته بفيروس كورونا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المتحدثة القول إنه «لا توجد أي أعراض على سترزودا، ورغم ذلك، فسيتم فحصه اليوم أو غداً».

وأوضحت أنه «كإجراء احترازي، فإن سترزودا سيعمل من المنزل» بحسب الشرق الأوسط أونلاين.

بدوره، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن فرنسا لا تزال «في بداية» تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أسفر عن وفاة 25 شخصاً في البلاد وأصاب أكثر من 1400، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال عقب زيارة إلى خدمة الإسعاف في باريس: «ما زلنا في بداية هذا الوباء»، داعياً الفرنسيين لتجنّب الذعر، ومشدداً على أن السلطات «منظّمة» لمواجهة الأزمة.