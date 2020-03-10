الأمم المتحدة تغلق مقرها في نيويورك أمام السياح بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

بعد أكثر من أسبوع من قرار مماثل اتخذته بالنسبة إلى مقرها العام في جنيف، قررت الأمم المتحدة أن تعلق اعتباراً من مساء الثلاثاء زيارات السياح لمقرها الرئيسي في نيويورك بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك في بيان إن "أي اصابة" لم تسجل حتى الان في صفوف نحو 300 موظف يعملون في الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وفي الأوقات العادية، يقوم خمسة آلاف سائح أسبوعيا بزيارات لمقر الامم المتحدة، وخصوصا لقاعتي مجلس الامن والجمعية العامة في أوقات عدم انعقاد الجلسات.

وبمعزل عن السياح، يزور مقر الأمم المتحدة كل عام نحو نصف مليون زائر، وفق الدائرة الاعلامية.

وأوضح دوجاريك أن "الأمم المتحدة تواصل متابعة الوضع عن قرب وقد تضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية إذا اقتضت الظروف".