"ابقوا في المنازل"..توجيهات الحجر الصحي في إيطاليا

المصدر: أ ف ب

طلبت السلطات الإيطالية من المواطنين لزوم منازلهم وتجنب السفر غير الضروري فيما تم توسيع نطاق إجراءات الحجر الصحي لتشمل كافة أنحاء البلاد سعيا لمنع انتشار الفيروس.

فيما يلي النقاط الرئيسية للمرسوم الحكومي الموقع مساء الاثنين الذي ينص على فرض القيود حتى الثالث من أبريل.

- عدم السفر (إلا عند الضرورة) - اعتبارا من الثلاثاء، باتت تنقلات الإيطاليين البالغ عددهم 60 مليون نسمة محدودة جدا. والسفر مسموح فقط "في حالات العمل الضروري والذي يمكن التأكد منه، ولحالات الطوارئ أو لأسباب تتعلق بالصحة".

يتعين على الأشخاص الذين جاءت نتائج فحوص إصابتهم بكوفيد-19 إيجابية، عدم مغادرة منازلهم لاي سبب، فيما الأشخاص الذي يصابون بحمى أو بعوارض تنفس، يطلب منهم بشدة البقاء في المنزل وحصر اتصالاتهم الاجتماعية بما في ذلك مع طبيبهم.

ولتجنب السفر لدواعي العمل، طُلب من الشركات العامة والخاصة إعطاء موظفيها إجازة.

- إلغاء التجمعات - يمنع المرسوم "جميع أشكال التجمعات في الأماكن العامة أوالمواقع المفتوحة أمام الجمهور"، متجاوزا القواعد التي بدأ تطبيقها نهاية الأسبوع الماضي في أجزاء واسعة من شمال إيطاليا.

تم إلغاء الفعاليات الرياضية بجميع أنشطتها، وتعليق دوري كرة القدم.

يمكن إجراء التدريبات على الفعاليات الرياضية الوطنية الكبرى والمنافسات التي تنظمها هيئات دولية، مثل الألعاب الأولمبية، من دون جمهور. ويتعين على جميع الرياضيين والمدربين والمدراء الخضوع لفحوص طبية.

وقف نشاط أحواض السباحة والمنتجعات والمراكز الصحية وإغلاق منتجعات التزلج على الثلج في أنحاء البلاد.

- إغلاق دور الفعاليات -لتشجيع الناس على لزوم منازلهم، يسمح للحانات والمطاعم بفتح أبوابها بين السادسة صباحا والسادسة مساء، وفقط إذا كان بالإمكان إبقاء مسافة متر على الأقل بين الزبائن.

إغلاق جميع المتاحف والمراكز الثقافية وكذلك النوادي الليلية وصالات السينما والمسارح والكازينوهات المغلقة منذ نهاية الأسبوع الماضي.

فيما تبقى المتاجر مفتوحة، تغلق مراكز التسوق الكبيرة في العطلات الرسمية وفي اليوم الذي يسبق العطلات الرسمية.

- إغلاق المدارس - أغلقت المدارس والجامعات وألغيت الامتحانات.

تبقى المؤسسات الدينية مفتوحة شرط ابقاء مسافة متر بين الأشخاص، لكن تم حظر حفلات مثل الزفاف والعماد ومراسم الجنازات.