شاهد.. الشرطة الصينية ترتدي خوذات ذكية لاكتشاف المصابين بكورونا

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

بدأ ضباط الشرطة في الصين بارتداء خوذات تعمل على قياس درجات حرارة المارة أوتوماتيكيًا بنظام الذكاء الاصطناعى، في خطوة تساهم بشكل كبير في اكتشاف المصابين بفيروس كورونا.

وزودت الخوذات بكاميرا ذات تقنية عالية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، تصدر إشارة عند اكتشاف أي شخص مصاب بالحمى وهي أحد الأعراض الشائعة للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

ويمكن للكاميرا قياس درجات حرارة المارة على بعد 5 أمتار، كما أنها مجهزة بتقنية التعرف على الوجوه، ويمكنها أيضًا عرض المعلومات الشخصية للمشاة على شاشة افتراضية بداخلها.

ويستخدم المسؤولون في المدن الصينية الكبرى الآن الجهاز المستقبلي لمنع انتشار فيروس كورونا مع بدء عودة الموظفين إلى العمل.

وفي تشنغدو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، ارتدى الضباط الخوذات لمراقبة المارة في أحد شوارع العاصمة الأسبوع الماضي.

وأظهر شريط فيديو نشرته "تشاينا نيوز" أن الضباط ينظرون من حولهم لفحص المتسوقين والمارة ومعرفة ما إذا كانت درجات حرارة أجسامهم أعلى من 37.3 درجة مئوية.

وفي شنتشن، التي تشترك في الحدود مع هونغ كونغ، بدأت الشرطة هذا الأسبوع في تفتيش السائقين الذين جاءوا إلى المدينة بمساعدة الخوذات.

وأثناء تواجدهم في مستشفى Shenzhen People، وقف المسعفون وهم يرتدون الخوذات الذكية في مدخل قسم العيادات الخارجية للتعرف على المشتبه بإصابتهم بفيروس كوفيد 19.